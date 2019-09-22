Студент зверски убил знакомую из-за долга в 2300 рублей

Молодой человек поджидал жертву в подъезде – он нанес есть десятки ударов ножом.

Об этом стало известно сегодня, 22 сентября. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на сотрудников правоохранительных органов. Все случилось в пятницу вечером. По предварительным данным, саратовский студент решился на зверское убийство из-за долга. Он ждал девушку в подъезде, где и набросился на беднягу с ножом. Она получила как минимум 50 ножевых ранений и после этого скончалась на месте.

Парня задержали по горячим следам уже в это воскресенья. Парень и девушка дружили с детства. По версии следствия, погибшая перед смертью заняла 2300 рублей, но отказывалась возвращать деньги.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что отец чуть не убил дочь-порнозвезду за ее поведение и отказ от ислама. Девушка уехала из Великобритании еще два года назад, так как хотела выйти замуж за человека, проповедующего иудаизм. Ей пришлось отказаться от ислама. Позже они занялись производством порнофильмов, в некоторых проектах снималась беглянка.