Гендиректор «Зенита» надеется увидеть команду в финале ЛЧ в Петербурге

Гендиректор &#171;Зенита&#187; надеется увидеть команду в финале ЛЧ в Петербурге
Медведев рассказал о своих мечтах. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Для этого «сине-бело-голубым» предстоит много работать и двигаться к мечте поэтапно.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Обо всем рассказал генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев. Он заявил, что для него матч мечты – это любой, в котором участвуют «сине-бело-голубые». При этом он хотел бы, чтобы футболисты приняли участие в финале Лиги Чемпионов, который пройдет в Санкт-Петербурге. Медведев считает, что это может стать реальностью, если команда будет двигаться к цели поэтапно.

Он отметил, что пока что игроки хорошо справляются и показывают отличные результаты. Гендиректор «Зенита» похвалил подопечных Сергея Семака.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» узнал соперника по 1/8 финала Кубка России. Игроки «сине-бело-голубых» 30 или 31 октября сыграют против «Томи» в рамках 1/8 финала Кубка России. Встреча состоится на «Газпром Арене», так что петербуржцы смогут поддержать любимых футболистов.

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