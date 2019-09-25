Гендиректор «Зенита» надеется увидеть команду в финале ЛЧ в Петербурге

Для этого «сине-бело-голубым» предстоит много работать и двигаться к мечте поэтапно.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Обо всем рассказал генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев. Он заявил, что для него матч мечты – это любой, в котором участвуют «сине-бело-голубые». При этом он хотел бы, чтобы футболисты приняли участие в финале Лиги Чемпионов, который пройдет в Санкт-Петербурге. Медведев считает, что это может стать реальностью, если команда будет двигаться к цели поэтапно.

Он отметил, что пока что игроки хорошо справляются и показывают отличные результаты. Гендиректор «Зенита» похвалил подопечных Сергея Семака.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» узнал соперника по 1/8 финала Кубка России. Игроки «сине-бело-голубых» 30 или 31 октября сыграют против «Томи» в рамках 1/8 финала Кубка России. Встреча состоится на «Газпром Арене», так что петербуржцы смогут поддержать любимых футболистов.