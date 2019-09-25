«Зенит» узнал соперника по 1/8 финала Кубка России

Наши футболисты выйдут на поле, чтобы встретиться с «Томью». Матчи пройдут в конце октября.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Обо всем сообщили в петербургском футбольном клубе.

Игроки «сине-бело-голубых» 30 или 31 октября сыграют против «Томи» в рамках 1/8 финала Кубка России. Встреча состоится на «Газпром Арене», так что петербуржцы смогут поддержать любимых футболистов. Пока что не уточняется, во сколько и когда точно пройдет матч.

К слову, буквально недавно томская команда победила «Тамбов» со счетом 4:0. Сейчас она занимает восьмое место в турнирной таблице. У «Зенита» есть большие шансы на удачу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Семак назвал единственный гол «Енисея» красивым, но случайным. Он отметил, что шансы команд были абсолютно равны. Однако «Енисей» был предельно мотивирован из-за игры на домашней арене. Единственный гол соперников петербургский тренер назвал случайным.