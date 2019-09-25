Семак назвал единственный гол «Енисея» красивым, но случайным

Петербургский «Зенит» 25 сентября одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 2:1. Итоги матча прокомментировал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Он отметил, что шансы команд были абсолютно равны. Однако «Енисей» был предельно мотивирован из-за игры на домашней арене. Единственный гол соперников петербургский тренер назвал случайным.

«Гол, конечно, красивый, но во многом случайный, и сложно кого-то в нем винить. Победили в сложном матче, будем готовиться дальше», — сказал Семак.

Напомним, «Зенит» и «Енисей» встретились на стадионе «Центральный» в Красноярске в рамках 1/16 финала Кубка России. Победа гарантировала сине-бело-голубым проход в 1/8.

Голами отметились «зенитовцы» Алексей Сутормин и Роберт Мак. Оба футболиста отличились во втором тайме. Единственный гол «Енисею» принес Константин Савичев на 14-й минуте матча.