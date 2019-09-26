В Выборгском районе женщина до смерти избила сожителя графином

В Выборгском районе женщина до смерти избила сожителя графином
Женщина не считает себя виновной. Фото: https://pixabay.com/

Женщина нанесла несовместимые с жизнью травмы графином своему сожителю. Преступницу приговорили к длительному сроку за непредумышленное убийство.

Обвиняемая в январе 2019 года, предположительно, в ходе конфликта столько раз ударила мужчину по голове стеклянным графином, что тот скончался на месте от полученных травм. После задержания женщина отрицала свою причастность к убийству, убеждая, что ударила погибшего единожды.

Однако суд Выборгского района признал вину злоумышленницы. Ей вынесен приговор, по которому преступница семь лет и один месяц проведет в колонии.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что какой-то мужчина начал стрелять из травматического пистолета сегодня утром на Калининской овощебазе.

выборгский район криминал непреднамеренное убийство новости смерть убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СМИ: Путин хочет перенести Гран-при Формулы-1 в Петербург
Матч «Зенит»-«Локомотив» будет доступен болельщикам в ...
Замерзающие петербуржцы скупают обогреватели
Врачи скорой подрались с пациенткой в Елизаветинской больнице
Кремль прокомментировал готовность Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс
СК: Петербуржец ради денег выдавал себя за заслуженного тренера России
Жителям России запретят жарить шашлыки и курить на балконах
Судмедэксперт: Цой мог не спать за рулем в момент смерти