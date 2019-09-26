По делу о краже 1,2 млн из банкомата на Типанова задержали троих

В Петербурге расследуют похищение 1,2 млн рублей из банкомата в отделении связи на улице Типанова. По подозрению задержаны трое граждан.

Деньги пропали 23 мая. По версии следствия, подозреваемые вскрыли банкомат и похитили оттуда более миллиона рублей, сообщает пресс-службу Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция и оперативники уголовного розыска задержали троих человек в возрасте от 35 до 40 лет. Двое из них находятся в следственном изоляторе. Еще одному выдана подписка о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из сейфа в отделении связи в деревне Бориса Грива Всеволожского района Ленобласти похитили 135,3 тыс. рублей. Неизвестный проник в помещение ночью, вырезал замок сейфа и, взяв деньги, скрылся.