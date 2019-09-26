В Мурино участок Токсовского шоссе расширят до четырех полос

На Токсовском шоссе за счет расширения увеличат скорость движения. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На Токсовском шоссе за счет расширения увеличат скорость движения. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В 2020 году в Мурино начнут работы по расширению участка Токсовского шоссе до четырех полос. Проект строительства выполнили по заказу ГКУ «Ленавтодор».

Работы пройдут на участке шоссе протяженностью 1,5 км, включая перекрестки с Вокзальной, Английской и Оборонной улицами, сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

Дорожники установят «умные» светофоры на перекрестках, обустроят тротуары и ограждения для пешеходов и оборудуют автобусные остановки заездными карманами. Изменения призваны увеличить скорость потока на Токсовском шоссе.

Токсовское шоссе — одна из самых загруженных магистралей в Мурино. Ежедневная интенсивность участка достигает 40 тыс. автомобилей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к октябрю 2020 года в Петербурге планируют расширить участок проспекта Энергетиков между Якорной и Магнитогорской улицами.