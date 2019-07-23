Проспект Энергетиков планируют расширить к 2020 году

Проезжую часть проспекта Энергетиков будут расширять на участке между Якорной и Магнитогорской улицами. Фото: wikipedia.org

Проезжую часть проспекта Энергетиков будут расширять на участке между Якорной и Магнитогорской улицами. Фото: wikipedia.org

Участок проспекта Энергетиков между Якорной и Магнитогорской улицами планируют расширить до октября 2020 года.

Проспект Энергетиков в Санкт-Петербурге должны расширить до 15 октября 2020 года: такой ответ получила кандидат в губернаторы Петербурга Надежда Тихонова от комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Проезжую часть проспекта Энергетиков будут расширять на участке между Якорной и Магнитогорской улицами. Стоимость работ по расширению пока не определена, т. к. необходимо переустраивать инженерные коммуникации. Ранее предлагалось расширять проспект посредством путепровода, но впоследствии от этой задумки отказались.

Проспект Энергетиков является важной магистралью — он связывает большой жилой массив со станцией метро «Ладожская». Проезжая часть сужается до одной полосы в каждую сторону перед ж/д переездом на участке между улицами Якорная и Магнитогорская. По этой причине там ежедневно в час пик создается пробка, в которой автомобилисты проводят до 40 минут в день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов пообещал расширить переезд на Энергетиков в 2020-ом.