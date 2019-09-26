В Петербурге открыли парк Героев-пожарных

Во Фрунзенском районе Петербурга открыли парк Героев-пожарных. На территории расположились семь детских площадок, скейтпарк, теннисные корты и велосипедная дорожка.

На открытии парка побывал губернатор Петербурга Александр Беглов. Глава города осмотрел пространство и сообщил, что остался доволен.

В парке уже успели погулять местные жители. Водоем, территорию вокруг которого облагородили, опробовали купчинские моржи.

Парк Героев-пожарных расположен на месте бывшего кирпичного завода между Софийской, Димитрова и Бухарестской улицами. На территории установили скворечники и провели Wi-Fi.

Как отметили в Смольном, парк станет частью нового общественного пространства во Фрунзенском районе вместе с парком Интернационалистов и историко-патриотическим комплексом «Ижорский рубеж».

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