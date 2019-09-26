В Колпино дом разрушается на глазах из-за равнодушия УК

В Колпино дом разрушается на глазах из-за равнодушия УК
Дом находится в плачевном состоянии. Фото: vk.com/mytndvor

Прокуратура признала, что здание находится в плохом состоянии и нуждается в ремонте уже давно.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Обо всем рассказали сотрудники прокуратуры Колпинского района Петербурга. Они отправились в Колпино к дому на Загородной улице. Жильцы жаловались на трещины и на то, что управляющая компания ГК «Д.О.М» не делает ничего в критической ситуации. В ведомстве отметили, что состояние здания плачевное и представляет опасность для местных.

От дома не только отваливается штукатурка, но также часть плит, цоколи и карнизы. Прокуратура также отметила беспорядок на придомовой территории. УК предъявлены претензии.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в жилом доме 16 по Восстания укрепили стену с трещинами. Ремонтные работы проводились за счет собственника жилья в этом доме, который усугубил состояние здания, когда пытался заделать трещину сам.

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