В Колпино дом разрушается на глазах из-за равнодушия УК

Прокуратура признала, что здание находится в плохом состоянии и нуждается в ремонте уже давно.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Обо всем рассказали сотрудники прокуратуры Колпинского района Петербурга. Они отправились в Колпино к дому на Загородной улице. Жильцы жаловались на трещины и на то, что управляющая компания ГК «Д.О.М» не делает ничего в критической ситуации. В ведомстве отметили, что состояние здания плачевное и представляет опасность для местных.

От дома не только отваливается штукатурка, но также часть плит, цоколи и карнизы. Прокуратура также отметила беспорядок на придомовой территории. УК предъявлены претензии.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в жилом доме 16 по Восстания укрепили стену с трещинами. Ремонтные работы проводились за счет собственника жилья в этом доме, который усугубил состояние здания, когда пытался заделать трещину сам.