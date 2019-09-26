Петербуржцы увидели бесхозную лошади на площади Конституции

Петербуржцы увидели бесхозную лошади на площади Конституции
Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Им приходится кормить одинокое животное. Непонятно, кому оно принадлежит и кого ждет.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте». Они выложили фотографии, а также возмутились – люди не понимают, почему лошадь стоит одна посреди Санкт-Петербурга. Некоторые из них даже покормили беднягу – конь с удовольствием уплетал еду с рук прохожих.

Напоминаем, что в городе не первый раз видят бесхозных лошадей. Одна из них даже лягнула девушку, которая пыталась к ней подойти. В Смольном обсуждали проблему брошенных животных и пришли к выводу о том, что нужно их отправлять в благотворительные фонды на содержание.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что одинокая лошадь не подпускала к себе прохожих на площади Конституции. Со слов очевидцев, лошадь пыталась укусить приближающихся людей. На место вызвали сотрудников правопорядка.

лошадь площадь конституции
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