Петербуржец на площади Островского украл у девушки iPhone8

Петербуржец на площади Островского украл у девушки iPhone8
Обстоятельства происшествия уточняются. Фото: https://pixabay.com

Молодая девушка стала жертвой ограбления на площади Островского. Злоумышленник украл у нее дорогой смартфон.

Сегодня, 26 сентября, в три часа ночи мужчина совершил нападение на девушку. Инцидент произошел в самом центре города, на площади Островского. Преступник отобрал у жертвы iPhone8 и пытался скрыться.

Однако сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника. У него обнаружили похищенный телефон и вернули владелице. Грабителем оказался безработный и неоднократно судимый ранее житель Северной столицы.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о произошедшем в петербургском метро ограблении. 57-летняя женщина ограбила 72-летнюю пенсионерку, вытащив у нее кошелек в вагоне метро. Однако потерпевшая оперативно сообщила о происшествии стражам порядка, благодаря чему злоумышленницу удалось задержать.

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