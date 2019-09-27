МИД Киргизии вызывал российского дипломата из-за слов Малахова

Министерство иностранных дел Кыргызской республики вызвало советника-посланника посольства России в Бишкеке. Поводом для этого стало высказывание ведущего Андрея Малахова в эфире передачи «Прямой эфир» на Первом канале.

Беспокойство министерства вызвали слова Малахова о ДТП с участием гражданина Киргизии Исламбека Акбарова. Ведущий, как отметили в ведомстве, выразился некорректно.

«Представителем МИД КР была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства», — отмечается в сообщении МИД.

Выпуск о ДТП с участием гражданина Кыргызской республики вышел в эфир 24 сентября. Передача получила заглавие «Что случилось с сыном «колбасного короля»? Случайность или было спланировано?».

Авария произошла 8 июля 2019 года на Фрунзенской набережной в Москве. На дороге столкнулись мотоцикл и такси. За рулем автомобиля находился Исламбек Акбаров. Мотоциклист от полученных травм скончался. Им оказался сын совладельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Александр Маругов.