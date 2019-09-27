Линченко призвал строителей не расслабляться зимой

Вице-губернатор в ближайшее время лично посетит некоторые из строящихся объектов. Фото: https://pixabay.com

Вице-губернатор в ближайшее время лично посетит некоторые из строящихся объектов. Фото: https://pixabay.com

Сегодня на заседании в Смольном обсуждалось исполнение Адресной инвестиционной программы (АИП) в рамках которой сейчас строится 34 соцобъекта.

Среди объектов, планирующихся к сдаче в следующем году, 10 образовательных учреждений, 13 детсадов и 9 больниц. О ходе работ вице-губернатор Николай Линченко сегодня поговорил с представителями Фонда капитального строительства.

Не все объекты успели передать подрядчикам, но к декабрю планируется завершить все необходимые процедуры. В свою очередь, Линченко призвал строителей не расслабляться к зимнему сезону и подготовить строящиеся здания к проведению отделочных работ зимой.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о выполнении 95% плана компанией ГУП «ТЭК СПб» по замене теплосетей. Всего было отремонтировано 131 километр теплосетей из необходимых 141 км.