Большую Морскую перекрыли для прохода из-за съемок фильма

Большую Морскую перекрыли для прохода из-за съемок фильма
Больше вего возмущены сотрудники, которым трудно попасть в здание. Фото: Google View

В Северной столице туристы и работники не смогли спокойно пройти к зданиям на Большой Морской улице. Речь идет об участке от Невского проспекта до арки Главного штаба.

На улице проходят съемки фильма, из-за чего проход по ней частично перекрыли. Как сообщили «АБН», сотрудники правопорядка заявляют, что все согласовано в администрации Центрального района. Подтверждающие документы при этом правоохранители не показали.

По предварительной информации, снимают фильм «Майор Гром: Чумной доктор». Жители возмущаются, что участок улицы фактически заблокировали для свободного прохода среди рабочего дня.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что из-за съемок фильма перекрыли две улицы в Петербурге.

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Большую Морскую перекрыли для прохода из-за съемок фильма
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