Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»

Футболист Павел Мамаев может стать игроком «Ростова». Футболист прилетел в Ростов-на-Дону, где проходит медицинский осмотр.

После прохождения осмотра Мамаев подпишет контракт с «Ростовом», сообщает «СЭ» со ссылкой на источник. Соглашение с клубом будет заключено по схеме 2 +1.

Напомним, Павел Мамаев вышел из колонии по УДО 17 сентября. Вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным, его братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким он отбывал наказание за участие в двух драках.

В октябре 2018 года Мамаев вместе с друзьями попал в две потасовки. Спортсмены подрались с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком и чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что футбольный клуб «Краснодар» по взаимному согласию расторг контракт с Павлом Мамаевым.