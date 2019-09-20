ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

ФК &#171;Краснодар&#187; расторг контракт с Мамаевым
Павел Мамаев играл за "Краснодар" с 2013 года. Фото: https://pixabay.com/

Информация о расторжении контракта с только что вышедшим на свободу футболистом появилась на официальном сайте футбольного клуба.

По условиям, оговоренным в контракте, Павел Мамаев должен был продолжить свое сотрудничество с «Краснодаром» до декабря 2019 года. Однако сегодня, 20 сентября, спортсмен и футбольный клуб расторгли соглашение по взаимному согласию. Как-либо освещать произошедшее в будущем «Краснодар» не планирует.

Несмотря на негативную коннотацию случившегося, в сообщении футбольного клуба отмечаются и воодушевляющие моменты. Они представлены в видео, где показан Мамаев во время матчей «Краснодара».

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отпустили из СИЗО, где они находились за участие в драке, по условно-досрочному освобождению.

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ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
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