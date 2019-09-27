Над петербургским садиком появился сербский флаг

В Петербурге на крыше одного из детских садиков появился сербский флаг. Учреждение расположено на Яхтенной улице внутри ЖК «МореОкеан».

Сербский флаг местные жители заметили сегодня, 27 сентября. На опубликованных фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что флаг соседствует с гербом Петербурга.

По-видимому, российский триколор неправильно повесили, из-за чего на ветру стал развиваться символ республики на Балканах.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Северной столице откроются школа и садик к 2022 году.