В Петербурге откроют школу и садик к 2022 году

Новая общеобразовательная школа и детский сад будут построены в жилом комплексе «Царская столица» в Центральном районе Санкт-Петербурга к 2022 году.

В состав жилого комплекса входит 13 многоэтажных жилых домов. Их строительство было завершено в 2017 году. На данный момент там проживает не менее 7 тысяч человек.

Местные жители пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову на пустырь у домов, на что он пообещал посеять там газон и построить детсад, совмещенный с начальной школой, пишет «Петербургский дневник».

Также Беглов обратил внимание на состояние дорог, на что собственник жилого комплекса обещал построить велодорожки, снизить цены на парковку и создать реверсивное движение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов одобрил появление биноклей на Васильевском острове.