Беглов одобрил появление биноклей на Васильевском острове

Смотровые площадки могут появиться и в других районах Санкт-Петербурга.

Четыре смотровые площадки с биноклями появились на Васильевском острове и набирают популярность у туристов и жителей Петербурга. Бинокли установлены на стрелке Васильевского острова, и набережных Макарова, Лейтенанта Шмидта и Университетской.

Жители Василеостровского района позитивно отозвались об инициативе на встрече с Александром Бегловым и предложили оборудовать такие же площадки и в других местах Петербурга. Врио губернатора Петербурга поддержал эту идею и подчеркнул, что Смольный получил свыше 400 тысяч предложений в ходе программы “Родной город” — петербуржцы активно участвуют в благоустройстве Северной столицы и подают свежие и интересные идеи.

Сейчас главы районов, по словам Беглова, составляют проект развития подначальных территорий на 2-3 года. Администрацией Василеостровского района руководит Эдуард Ильин.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов приехал проверить обновленную “Академическую”.