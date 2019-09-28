В Ленобласти задержали подозреваемого в попытке вскрыть банкомат

В Приозерском районе Ленобласти сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в покушении на кражу денег из банкомата.

Мужчина попытался вскрыть банкомат в офисе банка в поселке Саперное. Однако достать денежные купюры у злоумышленника не получилось. Инцидент произошел в мае настоящего года.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 158 УК РФ.

В настоящее время правоохранители проверяют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Устанавливаются возможные соучастники.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что из-за пьяных пассажиров самолет вернули обратно на стоянку. Инцидент произошел в Москве.