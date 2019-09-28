В Петербурге сегодня пройдет фестиваль «Коммуналка»

Сегодня жителям и гостям города предоставится возможность окунуться в атмосферу коммунального быта двадцатого века в Библиотеке друзей.

На фестивале «Коммуналка», который состоится сегодня, 28 сентября, в 15:00 буду воссозданы атмосфера и обстоятельства, люди и явления эпохи коммунальных квартир. В Библиотеке друзей на Московском шоссе гостям мероприятия удастся послушать лекции о жизни писателей того времени и окунуться в их быт.

Кроме того, в программе фестиваля заявлены иммерсивное шоу, выступления хора и романсы, показ диафильмов и многое другое. В конце мероприятия зрителей ждут песни под гитару и розыгрыш лотереи.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о планирующемся проведении Кубка губернатора по робототехнике. Целью мероприятия является привлечение молодого поколения к перспективной и интересной сфере деятельности.