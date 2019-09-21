Кубок губернатора по робототехнике состоится в Санкт-Петербурге

Глава города намерен привлечь интерес юных петербуржцев к перспективной и нужной городу профессии.

Поручение об организации Кубка губернатора по робототехнике Беглов дал во время рабочей поездки по Красногвардейскому району. Градоначальник отметил, что необходимо создавать условия для развития специалистов в такой интересной, обширной и хорошо оплачиваемой отрасли.

Необходимость в проведении конкурса Беглов отметил в ходе посещения Малоохтинского колледжа и петербургского центра «Отраслевых инженерных, цифровых и роботизированных технологий», где, помимо прочего, проверил состояние используемого в учреждениях оборудования. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала, что глава Северной столицы принес соболезнования родным и близким ушедшей из жизни оперной певицы Ирины Богачевой.