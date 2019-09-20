Беглов принес соболезнования близким Ирины Богачевой

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью оперной певицы и народной артистки СССР Ирины Богачевой. Она скончалась на 81-м году жизни.

«Уход из жизни Ирины Петровны Богачевой – большая утрата для нашего города и всей музыкальной культуры», — сказал Беглов.

Соболезнования губернатора опубликованы на сайте Администрации Петербурга.

Ирина Богачева ушла из жизни 19 сентября. Прощание с ней пройдет в Белом фойе Мариинского театра 23 сентября. Отпевание проведут в Никольском соборе. Похоронить оперную певицу планируется на Новодевичьем кладбище.

Время прощания с Ириной Богачевой пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что свои соболезнования в связи с кончиной Ирины Богачевой выразила Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова.