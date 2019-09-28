На Дворцовой площади сегодня состоится закрытие мотосезона

Сегодня, 28 сентября, пройдет мероприятие, посвященное закрытию мотосезона в Петербурге. Планируется обширная развлекательная программа и большое количество участников.

Главное событие мероприятия, парад мотоциклистов, стартует в 14:00. Уже с 10:30 на Дворцовую площадь, где ежегодно проходит закрытие, съезжаются байкеры, любители мотоспорта и просто увлекающиеся мототехникой люди. На данный момент на главной площади города собралось несколько тысяч мотоциклистов.

В 14:00 колонна из участников клубов и фрирайдеров двинется по маршруту парада. Торжественный проезд займет около часа, в 15:00 мотоциклисты вернутся на Дворцовую, где в это время проходит развлекательная программа.

Кроме того, с 11:00 и до 18:00 гостей праздника радуют выступления музыкальных групп и показательная трюковая езда на мотоциклах.

Ранее GazetaSPb сообщала, что сегодня в Библиотеке друзей состоится фестиваль «Коммуналка».