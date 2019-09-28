Возле трассы «Кола» обнаружили расчлененное тело

В Ленобласти на 48-м километре федеральной трассы «Кола» нашли туловище мужчины с отрезанными частями тела.

Расчлененный труп обнаружили 27 сентября, в лесном массиве в нескольких метрах от автодороги «Кола». Прохожий, первым увидевший ужасную находку, сообщил об этом в полицию. Все произошло около часа дня.

Личность умершего мужчины устанавливается, тело отправлено в морг для последующей экспертизы. Кроме того, на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли ватное одеяло и отрезанный палец правой руки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о ДТП под Ярославлем, где, в результате столкновения автобуса и грузовика, погиб человек. Предположительно, большегруз выехал на «встречку» и по касательной зацепил автобус, в котором находились 19 пассажиров.