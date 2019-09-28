Мясники оказались «теневыми» банкирами-миллионерами

Мясники оказались &#171;теневыми&#187; банкирами-миллионерами
Дело "теневых" банкиров рассмотрит Фрунзенский суд. Фото: https://pixabay.com/

Двое «предпринимателей» организовали незаконный банковский бизнес, прикрывавшийся продажей мясной продукции.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, житель Северной столицы придумал схему незаконного обналичивания денежных средств, а затем сделал сообщником своего приятеля. Двое мошенников получали от «клиентов» крупные суммы денег на подконтрольные им банковские счета.

На эти средства «предприниматели» покупали мясную продукцию и реализовывали её за наличный расчет, а затем отдавали выручку «клиентам», оставляя себе 7%. Таким образом, за несколько лет противозаконной деятельности их заработок составил несколько десятков миллионов рублей.

Мошенников задержали летом прошлого года. Сейчас они предстанут перед судом. Обоим преступникам грозит до 7 лет за решеткой.

Ранее GazetaSPb сообщала о задержанном в Ленинградской области мужчине, пытавшемся вскрыть банкомат.

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