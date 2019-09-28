На Чемпионате мира по боксу Россию впервые представит петербурженка

В женском Чемпионата мира по боксу будет участвовать спортсменка из Петербурга, Карина Тазабекова.

Такое решение только что приняли члены тренерского штаба российской сборной по боксу в Улан-Удэ. Сегодня, 28 сентября, окончательно сформирован состав спортсменок, которые будут представлять Россию на грядущем Чемпионате мира. Карина Тазабекова, которая выступит в весе до 54 кг, станет первой в истории бокса петербурженкой, участвующей в этом соревновании. Об этом сообщили в пресс-службе Спортивной Федерации Бокса Санкт-Петербурга.

Женский Чемпионат мира по боксу начнется 3 октября 2019 года и будет проходить в городе Улан-Удэ. Всего в российскую сборную вошло десять девушек, которые выступят в разных весовых категориях.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Карина Тазабекова завоевала серебро на Чемпионате Европы по боксу.