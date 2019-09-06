Петербурженка взяла серебро на чемпионате Европы по боксу

Карина Тазабекова стала первой петербурженкой с 2016 года, удостоившейся награды Чемпионата по боксу. Фото: https://pixabay.com/

Карина Тазабекова стала первой петербурженкой с 2016 года, удостоившейся награды Чемпионата по боксу. Фото: https://pixabay.com/

Чемпионат Европы по боксу среди женщин состоялся в испанском городе Алькобендас. Петербурженка Карина Тазабекова заняла почетное второе место.

Спортсменка выступала в весовой категории до 54 килограмм. Как сообщает «Петербургский дневник«, соперницей Карины в финале стала многократная чемпионка Румынии и одна из сильнейших европейских спортсменок Лэкремьораой Пэрижок.

До последнего момента бой шел на равных, в итоге победа осталась за участницей Румынии с минимальным отрывом, итоговый счет борьбы за первенство — 3:2. В рамках соревнования петербурженка одержала верх над спорстменками из Турции, Украины и Белоруссии.

Благодаря достижениям Карины Тазабековой женская сборная РФ по боксу победила в командном зачете на чемпионате Старого Света с тремя золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что на ЧМ по боксу, который стартует в Екатеринбурге 7 сентября, выступит петербургский спортсмен Илья Попов.