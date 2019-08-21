На ЧМ по боксу выступит петербургский спортсмен

На ЧМ по боксу выступит петербургский спортсмен
Петербургскому боксеру 19 лет. Фото: pixabay.com

Петербургский спортсмен Илья Попов выступит на чемпионате мира по боксу. Международные соревнования стартуют в Екатеринбурге 7 сентября.

Петербургский боксер был утвержден в категории до 63 кг. Попова определили по итогам контрольных спаррингов между лидерами российской сборной команды.

Участник станет самым молодым членом сборной России на предстоящем мировом чемпионате, Илье 19 лет. До этого спортсмен представлял Россию на молодожёном ЧМ и Юношеских Олимпийских играх. На соревнованиях он завоевал серебряную и золотую медали.

В 2019 году спортсмены будут соревноваться по новой олимпийской системе – вместо десяти весовых категорий, теперь только восемь.

Ранее в GazetaSPb сообщали о радостных итогах чемпионата России по пляжному футболу. Спортсмены набрали 35 очков.

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