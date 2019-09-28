МЧС: курить на балконе можно

МЧС: курить на балконе можно
Россияне по-прежнему смогут свободно пользоваться балконами. Фото: https://pixabay.com

Однако стоит помнить, что это по-прежнему небезопасно для вашего здоровья и окружающих, добавляют в ведомстве. Кроме того, необходимо быть осторожным.

Как пояснили в МЧС, принятое постановление должно «сформировать культуру курения». Оно не является прямым запретом, хотя не нужно забывать о вреде пагубной привычки. Курить на балконе разрешается, законодательная ответственность распространяется на человека только в случае возникновения угрозы возгорания. Тогда виновник будет считаться административным нарушителем.

Ранее курильщик мог бы отправиться под суд.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о запрете, который вступит в силу 1 октября этого года. Согласно закону, нельзя будет использовать открытый огонь на территории жилых помещений: в квартирах, отелях, общежитиях и, в том числе, балконах.

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