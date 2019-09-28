Для зрителей финала ЛЧ-2021 запустят бесплатный транспорт

Болельщики смогут бесплатно ездить в общественном транспорте, а также воспользоваться специальными шаттламми.

Для фанатов футбола, которые приедут посетить финал Лиги Чемпионов в 2021 году, петербургские власти планируют запустить трансфера. Они будут следовать от основных транспортных узлов до «Газпром Арены», где пройдет игра. Также, при предъявлении билетов на финальный матч болельщики смогут воспользоваться бесплатным проездом в городском транспорте. О планах петербургских властей сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала, что по решению Союза европейских футбольных ассоциаций решающий футбольный матч Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Северной столице. Игра будет проводиться на стадионе «Газпром Арена» на Крестовском острове.