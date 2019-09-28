Для зрителей финала ЛЧ-2021 запустят бесплатный транспорт

Для зрителей финала ЛЧ-2021 запустят бесплатный транспорт
Власти города намерены обеспечить комфортные условия передвижения зрителям матча. Фото: https://pixabay.com/

Болельщики смогут бесплатно ездить в общественном транспорте, а также воспользоваться специальными шаттламми.

Для фанатов футбола, которые приедут посетить финал Лиги Чемпионов в 2021 году, петербургские власти планируют запустить трансфера. Они будут следовать от основных транспортных узлов до «Газпром Арены», где пройдет игра. Также, при предъявлении билетов на финальный матч болельщики смогут воспользоваться бесплатным проездом в городском транспорте. О планах петербургских властей сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала, что по решению Союза европейских футбольных ассоциаций решающий футбольный матч Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Северной столице. Игра будет проводиться на стадионе «Газпром Арена» на Крестовском острове.

новости санкт-петербург спорт финал лиги чемпионов футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам рассказали как защититься от бешенства
«Дивный город» в «Гранд Каньоне» вновь открыли для ...
Грузия готова идти на диалог с Россией
В Ленобласти полицейские гнались за ворами бензина
Для зрителей финала ЛЧ-2021 запустят бесплатный транспорт
Euromoney признал сервис МКБ лучшим в 2019 году
Минкульт обсудит возможности уменьшения турпотока в Царском Селе
Перед Русским музеем появилась шоколадная копия картины Репина