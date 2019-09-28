Байкеры раскритиковали закрытие мотосезона в Петербурге

Участникам парада хотелось бы знать маршрут движения заранее, однако его не объявляли из соображений безопасности. Фото: GazetaSPb

Участникам парада хотелось бы знать маршрут движения заранее, однако его не объявляли из соображений безопасности. Фото: GazetaSPb

Некоторые участники мотопарада оказались в пробке среди множества машин и оторвались от основной группы. Это вызвало недовольство мотоциклистов.

Своими впечатлениями участники и свидетели события поделились в группе «Питерское закрытие мотосезона 2019». Мероприятие состоялось сегодня, 28 сентября. В сообществе рассказали, что маршрут движения колонны никому не был толком известен, из-за чего произошла путаница и многие отстали. Часть байкеров вовсе оказалась в пробке.

Кроме того, движение на набережной не перекрыли, что тоже помешало проезду. Также, как говорят очевидцы, на мероприятии совсем отсутствовали сотрудники ГИБДД. Однако это некоторым участникам парада даже сыграло на руку: «по беспределу катанули», — высказались байкеры.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала о закрытии мотосезона, церемония которого ежегодно проходит в Петербурге.