На Боровой почти час тушили одноэтажку

Что стало причиной инцидента – не уточняется. Спецслужбам только предстоит это выяснить.

Все случилось сегодня вечером, 28 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях, а подробностями поделились в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Пожар произошел в Красносельском районе на Боровой улице. Огнем был охвачен дом номер 24. Сообщение о возгорании поступило в спецслужбы в половину восьмого вечера – спасатели выехали на место происшествия незамедлительно. На ликвидацию ушел почти час – дом перестал полыхать в 20:16. В ведомстве отметили, что успела обгореть обстановка на площади 10 квадратных метров. Пока не понятно, что стало причиной инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ночью в Купчино дотла сгорел автомобиль. Автомобиль вспыхнул на парковке, находящейся между Пловдивской улицей и Малой Каштановой аллеей. Огонь повредил припаркованную рядом иномарку.