В Украине родились девочки с одним телом и двумя головами

Их особенность была обнаружена еще внутриутробно, но будущая мама отказалась от прерывания беременности.
Об этом стало известно 28 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Все случилось в Черновцы в Украине. Врачи столкнулись с необычной патологией – у местной жительницы родились сиамские близнецы. У новорожденных одно тело на двоих, зато две головы. Мама, услышав об этом, не захотела отказываться от детей. Главный врач больницы отметил, что впервые столкнулся с подобным за всю свою практику. Сейчас детей готовят к транспортировке в детскую больницу.
Напоминаем, что в Украине до этого уже рождались сиамские близнецы в 2012-м году. Они умерли через пять дней – к сожалению, такие дети долго не живут. Эксперты отмечают, что патология встречается один раз на 200 тысяч родов.
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