Детеныш хамелеона Парсона и три сурчонка родились в Ленинградском зоопарке

Маленькие сурки родились еще в апреле, а теперь начали выходить из логова. А малыш хамелеона Парсона родился в конце прошлого месяца.

В Ленинградском зоопарке появилось потомство хамелеона Парсона. Ящерка родилась «ростом» в 8 см, учитывая хвостик.

Данный вид хамелеонов является очень редким, но вместе с тем и одним из самых долгоживущих. Сейчас малыш-ящер проходит инкубационный период, который продлится около 2 лет. В этот период времени работникам зоопарка предстоит постоянно менять температуру в вольере, дабы сымитировать реальные жизненные условия хамелеонов.

А Ленинградские сурки Ижорик и Августина – парочка, после зимовки показали всему городу своих детенышей. Три крошечных сурка начинают познавать мир и вовсю исследуют территорию вольера.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в индустриальном парке Пикалево создадут кондитерское производство за 80 млн рублей.