Экс-супруг Заворотнюк рассказал, как актрису пытались посадить в тюрьму в США

Экс-супруг Заворотнюк рассказал, как актрису пытались посадить в тюрьму в США
Последняя публикация в Instagram актрисы была сделана 9 сентября. Фото: Instagram

Она подделала документы на недвижимость, чтобы заняться бизнесом.

Об этом стало известно 28 сентября. Обо всем сообщает Starhit со ссылкой на родственника Насти. Источник рассказал, что все случилось, когда Заворотнюк и Стрюков жили в США. Экс-супруг выделил деньги, чтобы актриса занялась бизнесом. Она приобрела два дома, подделав документы. Афера раскрылась, звезду хотели привлечь к ответственности, так что адвокатам пришлось хорошо постараться, чтобы спасти ее от тюрьмы. После этого инцидента Заворотнюк якобы попросили покинуть Америку, а недвижимость пришлось продать.

Также есть информация о том, что актриса якобы спровоцировала вооруженное нападение. Она рассказала злоумышленникам о своем хорошем состоянии.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Малахов назвал свою версию причины болезни Заворотнюк. Ведущий программы о здоровом образе жизни уверен, что виновато внешнее воздействие на организм.

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