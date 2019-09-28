Малахов назвал свою версию причины болезни Заворотнюк

Ведущий программы о здоровом образе жизни уверен, что виновато внешнее воздействие на организм.

Своим предположением Геннадий Малахов, который ведет передачу на Первом канале, поделился сегодня, 28 сентября. Обо всем сообщает Тeleprogramma.pro. Он считает, что Анастасию Заворотнюк до больницы довели либо беременность, либо роды, либо омолаживающие процедуры – все эти факторы Малахов назвал «внешними воздействиями». Телеведущий также заверил, что вылечить опухоль уже нельзя – ни народными методами, ни лечебным голоданием, ни даже методами классической медицины. Что же в таком случае делать – он не рассказал.

Напоминаем, что часть ученых тем временем уверяют, что эко не может никак повлиять на развитие рака. Но общественность сомневается – после процедуры заболевание диагностировали не только у Заворотнюк, но и у погибшей Фриске.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что священник обвинил коллег и друзей Заворотнюк в равнодушии и пиаре.