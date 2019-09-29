Двигатель болида Квята вновь заглох

Российскому пилоту не везет не в первый раз, но он не планирует останавливаться.

Все случилось в Сочи во время заключительной тренировки российского этапа на «Сочи Автодроме». Пилот «торо Россо» Даниил Квят снова столкнулся с техническими сложностями – его болид остановился после третьего круга. Он заявил, что что-то не так с двигателем. Его собираются заменить перед воскресной гонкой, чтобы все сложилось хотя бы на этот раз. Она начнется в четыре часа дня уже сегодня.

Напоминаем, что подобное происходит не в первый раз – 27 сентября Квят остановил болид, так как понял, что есть проблема с топливной системой.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что французский гонщик насмерть разбился на гонке «Формулы-2». Авария произошла в районе пяти вечера по местному времени. Юбер потерял управление при выходе из поворота и врезался в отбойник. Следовавший за ним американский гонщик Хуан Мануэль Корреа не успел перестроиться и на полной скорости врезался в болид Юбера.