Французский гонщик насмерть разбился на гонке «Формулы-2»

Французский гонщик команды BWT Arden 23-летний Антуан Юбер погиб 31 августа во время гонки «Формулы-2» в Бельгии. Об этом сообщили в Международной автомобильной ассоциации.

Авария произошла в районе пяти вечера по местному времени. Юбер потерял управление при выходе из поворота и врезался в отбойник. Следовавший за ним американский гонщик Хуан Мануэль Корреа не успел перестроиться и на полной скорости врезался в болид Юбера.

Болид от удара разлетелся на части. Машина американца перевернулась на трассе.

Обоих гонщиков госпитализировали с места происшествия. Юбер скончался полтора часа спустя. Хуан Мануэль Корреа находится в стабильном состоянии.

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