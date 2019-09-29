В Сети появился рейтинг лучших смартфонов

Аналитики создали рейтинг смартфонов, которые признаны лучшими на основе соотношения цена — функционал. Лидером среди смартфонов со всего мира признали устройство китайского производства OnePlus 7T.

Согласно данным, опубликованным изданием Business Insider, OnePlus 7T является лучшим среди Аndroid-устройств, которые были выпущены этом году. Среди достоинств гаджета называют привлекательный дизайн, достойную тройную камеру и автономность.

Вторую строчку списка занял iPhone 11 производства компании Apple. Он отличается 6,1-дюймовым экраном, достаточно мощным процессором и производительной камерой.

Тройку лидеров замыкает модель от OnePlus под названием 7 Pro. Смартфон отличает производительность процессора, сверхбыстрая работа датчиков отпечатков пальцев, а также функция распознавания лица.

На четвертом месте находятся сразу два устройства — Google Pixel 3a и Google Pixel 3a XL. К их достоинствам относят хорошую производительность и автономность.

Пятое место занял гаджет ОnePlus 6T.

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