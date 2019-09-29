В Петербурге продают Евангелие с автографом Григория Распутина

На сайте бесплатных объявлений в Петербурге появилось объявление о продаже Евангелие с посланием приближенного к семье Николая II Григория Распутина к сестре.

Житель Петербурга выставил на Avito объявление о продаже Святого Евангелие с автографом Распутина. Священную книгу продавец оценил в 3,99 млн рублей. Евангелие в 396 страниц датировано 1904 годом. Примечательно в нем то, что на первой странице книги сохранилась надпись Распутина:

«Дорогая сестра, имей веру в Иисуса Христа нашего и будь ангелом добра и любви. Дай Бог, чтобы надежда наша вселилась на небеса. Целую, ваш Григорий».

Бархатная обложка книги отделана золотыми барельефами Христа и евангелистов. Автор объявления отметил, что издание может представлять интерес как для музеев, так и для коллекционеров.

Ранее GazetaSPb сообщала, что муж Гагариной наткнулся на объявление о продаже трусов Бузовой.