Россияне смогут законно нанимать нянь из дальнего зарубежья

Россияне смогут на законных основаниях нанимать на работу жителей Филиппин, Малайзии, Вьетнама, Китая и Шри-Ланки. Речь идет о домработницах, нянях и других помощников.
Соответствующий приказ появился на официальном сайте Минтруда. В документе на портале нормативных правовых актов отмечается, что приезжие работники не смогут трудиться в коммерческом секторе.
Чтобы нанять работника из дальнего зарубежья россиянину нужно будет обратиться в органы исполнительной власти своего региона. Подав заявку, они смогут получить квоту, по которой в РФ могут приехать иностранцы.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что няня обокрала квартиру работодателей. Все произошло в Петербурге.