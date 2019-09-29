Россияне смогут законно нанимать нянь из дальнего зарубежья

Россиянам нужно обратиться в органы исполнительной власти своего региона. Фото: pixabay

Россиянам нужно обратиться в органы исполнительной власти своего региона. Фото: pixabay

Россияне смогут на законных основаниях нанимать на работу жителей Филиппин, Малайзии, Вьетнама, Китая и Шри-Ланки. Речь идет о домработницах, нянях и других помощников.

Соответствующий приказ появился на официальном сайте Минтруда. В документе на портале нормативных правовых актов отмечается, что приезжие работники не смогут трудиться в коммерческом секторе.

Чтобы нанять работника из дальнего зарубежья россиянину нужно будет обратиться в органы исполнительной власти своего региона. Подав заявку, они смогут получить квоту, по которой в РФ могут приехать иностранцы.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что няня обокрала квартиру работодателей. Все произошло в Петербурге.