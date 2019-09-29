Левитин раскритиковал судью матча «Зенит» – «Локомотив»

Он убежден, что в некоторых моментах он вел себя крайне непрофессионально.

Об этом стало известно сегодня, 29 сентября. Обо всем рассказал арбитр всесоюзный категории Владимир Левитин, сообщает издание «Советский спорт». Он отметил, что Михаил Вилков не отличается высоким классом судейства. Так, на 39-й минуте он решил пересмотреть эпизод с голом Федора Смолова.

«На мой взгляд, никакого нарушения со стороны Мариу не было. Гол надо засчитывать»,

— заявил арбитр. Тем не менее, Вилков так не сделал.

Напоминаем, что встреча «Зенита» и «Локомотива» завершилась победой москвичей со счетом 0:1. Из-за этого петербургский футбольный клуб оказался на четвертой строчки.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что гендиректор «Зенита» прокомментировал момент с Оздоевым на матче с «Локомотивом». Медведев считает, что систему видеоассистента рефери (VAR) необходимо было использовать в момент, когда произошло падение полузащитника сине-бело-голубых Магомеда Оздоева в штрафной площади «Локомотива».