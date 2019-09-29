Анастасия Волочкова обвинила мать в сделанном аборте

Балерина уверяет, что родной человек настоял на том, чтобы она прервала беременность.

О своих личных драмах балерина Анастасия Волочкова рассказала на телепроекте «Битва экстрасенсов», сообщает «СтарХит». Танцовщика неожиданно разоткровенничалась и рассказала о своем не рождённом ребенке. В очередной раз она обвинила во всем свою маму, с которой у балерины не самые лучшие отношения.

Анастасия Волочкова уточнила, что была беременна от олигарха Сулеймана Керимова. До этого балерина говорила, что у нее произошел выкидыш, теперь же она раскрыла страшную тайну.

«Пока, мама-неудачница. Ты меня растила как проект»,

— подытожила обиженная балерина.

Ранее в GazetSPb сообщалось, что Волочкова рассказала всю правду о Собчак. Танцовщица, рассуждая о журналистке, вспомнила, как та обливала ее на светском мероприятии вином, а также толкала с лестницы. Волочкова также заверила, что не уводила у Собчак бизнесмена Вячеслава Лейбмана.