Волочкова рассказала всю правду о Собчак

Балерина не пошла на свадьбу своей «подруги», потому что предчувствовала «подставу».

Об этом стало известно 24 сентября. Обо всем сообщает сайт Тeleprogramma.pro. Балерина Анастасия Волочкова долгое время конфликтовала с телеведущей Ксенией Собчак. Звезды подкалывали друг друга – это стало в одно время «мемом».

Танцовщица, рассуждая о журналистке, вспомнила, как та обливала ее на светском мероприятии вином, а также толкала с лестницы. Волочкова также заверила, что не уводила у Собчак бизнесмена Вячеслава Лейбмана. Она уверена, что телеведущая сама изменяла мужчине, но решила обвинить в разрыве конкурентку.

Волочкова призналась, что ее пригласили на свадьбу Собчак и Богомолова, но она отказалась. Ей предлагали станцевать, но «нужно было сделать какой-то стеб». Дочь балерины убедила ее не идти, так как обе понимали – парочка сделает все, чтобы устроить шоу на торжестве.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Волочкова научит Бузову садиться на шпагат.