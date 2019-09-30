Вандал оскорбил Путина на заборе Русского музея

В Петербурге задержан 42-летний местный житель. Его подозревают в осквернении ограды Русского музея.

Неизвестный 29 сентября оставил оскорбительную надпись о президенте России Владимире Путине на заборе музея. После звонка очевидцев на площадь Искусств направили наряды полиции. К поиску вандала также присоединилась Федеральная служба безопасности, пишет «Фонтанка».

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции спустя несколько часов. Им оказался 42-летний местный житель. Мужчина не состоит в протестных или политических движения. Единственное пятно в его биографии — четыре месяца в колонии-поселении за неуплату алиментов.

Причины, по которым надпись была оставлена, подозреваемый не раскрывает. Возбуждено уголовное дело по статье «вандализм».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вандалы испортили в Петербурге памятник Владимиру Маяковскому.