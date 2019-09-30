В центре Петербурга могут построить новую доминанту

В Петербурге обсуждают строительство колокольни Смольного собора по проекту Бартоломео Растрелли. Объект с XVIII века значится на чертежах, но так и не был возведен из-за нехватки средств.

«Есть и, казалось бы, очень необычные предложения. К нам обращаются с идеей воссоздания колокольни Смольного собора, которую начал возводить еще Растрелли и построил ее до второго яруса», — рассказал представитель Фонда содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Петербурге Филипп Грибанов в интервью газете «Коммерсанть».

Представитель Фонда подчеркнул, что проект, несмотря на свою необычность, мог бы стать новой высотной доминантой и яркой точкой притяжения в историческом центре Петербурга.

Согласно проекту, высота колокольни составляет 140 метров. В случае, если инициатива будет воплощена в жизнь, она превзойдет шпиль Петропавловской крепости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге близятся к концу реставрационные работы на даче Громова. Со здания снимают строительные леса.