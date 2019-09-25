С дачи Громова исчезают строительные леса

Судя по всему, реставрационные работы близятся к концу.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Обо всем рассказали жители Петроградского района Петербурга в социальной сети Facebook. Одна горожанка даже поделилась фотографиями с места событий. В посте сказано, что с дачи Громова снимают строительные леса. Людям интересно, какова дальнейшая судьба здания.

Напоминаем, что дачу построили в середине 19 века, здание находится в Лопухинском саду. Она является объектом культурного наследия регионального значения. Десять лет назад рабочие приступили к реставрации дома – во время этого нашли мраморные скульптуры и гипсовый бюст.

По предварительным данным, там будет работать театральная студия.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что завершается реставрация Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова. Скульптурная группа на колоннах, символизирующая четыре реки, — Неву, Волхов, Волгу и Днепр, — почти восстановлена.