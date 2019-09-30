В Петербурге ожидается оптимизация здравоохранения

В Петербурге ожидается оптимизация здравоохранения
Cейчас в городе наблюдается дефицит врачей. Фото: pixabay

Вице-губернатор Петербурга по социальным вопросам Анна Митянина рассказала о городских планах в сфере медицины, а также о грядущих реформах и оптимизации.

По словам спикера, до конца этого года все детские медучреждения перейдут на формат «бережливых поликлиник», а взрослые — к концу следующего года. На переход на новый формат город направил более 500 млн рублей.

Митянина напомнила, что сейчас в городе наблюдается дефицит врачей — в поликлиниках сейчас порядка 300 вакантных мест. Чиновники должны заняться этой проблемой в ближайшее время.

Чиновница рассказала о том, что в Петербурге будет создан Медсовет, на заседаниях которого будут обсуждаться все реформы.

Вице-губернатор отметила, что в городе планируется открытие восьми центров амбулаторной онкологической помощи. В следующем году по всему городу будут работать 18 отделений. Также увеличивается количество поликлиник.

Ранее GazetaSPb сообщала, что УФАС отменило закупки на строительство двух поликлиник в Петербурге.

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